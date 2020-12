Hartverscheurend! Crash van Grosjean haalt traumatische herinneringen naar boven bij Leclerc: "Nee, alsjeblieft..."

De crash van Romein Grosjean in Bahrein liet niemand onbewogen zondag. Zeker de rijders zelf niet. Sommigen zagen het niet gebeuren en moesten via de pitmuur horen wat er gebeurd was, maar Charles Leclerc zag de wagen van Grosjean in een vuubal veranderen.

En dat riep heel nare herinneringen op voor Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari verloor vorig seizoen zijn goede vriend Antoine Hubert na een ongeluk op het circuit van Spa. Hubert crashte met zijn Formule 2-wagen na een aanrijding in de tweede ronde. Leclerc zag vanuit zijn zijspiegel hoe Grosjean crashte. Hij meldt het meteen tegen zijn ploeg: "F*ck! Dit was een grote crash, echt een grote. F*ck! Is hij in orde? Nee, alsjeblieft... Is er nog steeds geen nieuws? F*ck!", klinkt het. Het is heel duidelijk dat Leclerc echt aangedaan was van de crash en voor het ergste vreesde, met zijn vriend Hubert in het achterhoofd.