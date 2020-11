Reeks van zeven is compleet: Lewis Hamilton was nog nooit zo oppermachtig als nu

'Lewis Hamilton is de meest succesvolle F1-rijder ooit'. Het is een stelling die statistisch gezien zeker onderbouwd kan worden. Sinds het afgelopen weekend is hij zevenvoudig wereldkampioen. Daarmee heeft hij evenveel titels dan Michael Schumacher. Hamilton won ook al drie GP's meer dan de Duitser.

Niet alles valt met statistieken te vertellen. Eén zaak, die ook met het blote oog zichtbaar is, kan hier wel mee gestaafd worden: Lewis Hamilton reed nog nooit zo sterk en snel als nu, bij het behalen van zijn zevende wereldtitel. Zijn overmacht was nog nooit zo groot. Niet meteen schitterend nieuws voor zij die hem van de troon willen stoten.

Zijn allereerste wereldtitel dateert inmiddels van twaalf jaar geleden. Van een tijd waarin nog een ander puntensysteem werd gebruikt en Hamilton na een ware thriller in Brazilië uiteindelijk één schamel puntje meer had dan Felipe Massa, met wie hij regelmatig scherpe duels uitvocht. Dat was nog een jonge en heel andere Lewis Hamilton.

OVERSTAP NAAR MERCEDES

Na zijn overstap van McLaren naar Mercedes draaide Hamilton tussen 2014 en 2016 telkens rond de 380 punten. Twee keer voldoende om zijn ploegmaat Nico Rosberg af te houden, één keer net niet. In de jaren 2017 en 2018 haalde Hamilton het in de titelstrijd dan van Ferrari-rijder Sebastian Vettel.

Toch heerste in die seizoenen het gevoel dat Vettel misschien toch wat meer uit zijn bolide had moeten kunnen halen en Hamilton meer had kunnen bedreigen. In 2018 was er van enige spanning totaal geen sprake. Hamilton won dat jaar het kampioenschap met 98 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Zijn grootste voorsprong ooit tot dusver.

MANIEREN VINDEN OM TE WINNEN

In de twee laatste jaren is het echter de allerbeste Lewis Hamilton die we langs de circuits zien razen. Van enige fouten is er nauwelijks sprake, fantastische kwalificatiesessies worden opgevolgd door dominante races. En zelfs wanneer dat laatste niet het geval is, vindt hij vaak nog een manier om te winnen. Zoals voorbije zondag in de GP van Turkije.

Red Bull was al het hele weekend sneller, Hamilton bleef lange tijd steken op een zesde plaats en geraakte maar niet voorbij Vettel. Richting het einde van de race viel alles echter weer in de perfecte plooi. Bij Mercedes weten ze wellicht nog altijd niet hoe het klaar speelde. Vooral door zelf netjes op de baan te blijven en geen fouten te maken, want die maken anderen wel op bepaalde momenten.

KLOOF MET BOTTAS VEELZEGGEND

Ja, hij beschikt over de snelste wagen, uiteraard is dat een gigantische hulp. Maar de enorme kloof ten opzichte van Bottas is veelzeggend. Lewis Hamilton ligt in het klassement 110 punten voor op zijn teamgenoot.

Als dat verschil intact blijft, is dat de grootste kloof ooit waarmee Hamilton kampioen wordt. Je ziet het aan zijn manier van racen en aan zijn statistieken: Hamilton is sterker dan ooit. Niet voor niets zevenvoudig wereldkampioen.