Verstappen blijft vertrouwen tanken in Turkije, zowaar ook Ferrari sneller dan de Mercedessen

Kan Max Verstappen nog eens proeven van de overwinning in dit kampioenschap? De eerste trainingen lijken er op te wijzen dat het niet onmogelijk is. Na het snelst te zijn in de eerste vrije training deed Verstappen even goed in de tweede oefensessie. Ook Leclerc was rapper dan de Ferrari's.

Het zijn natuurlijk maar vrije trainingen: dat moet je steeds in het achterhoofd houden. Toch zal het deugd doen voor Verstappen om zo te kunnen presteren in twee sessies op rij. En met overschot, want in de tweede vrije training was hij vier tienden van een seconde sneller dan zijn naaste belager. Dat was overigens geen Mercedes.

NA TOP 4 MEER DAN 1 SECONDE VERSCHIL

Dat was de Ferrari van Charles Leclerc. Het aantal keren dat een Ferrari sneller was dan beide Mercedessen is in dit seizoen op ééh hand te tellen. Valtteri Bottas zette de derde beste tijd neer, Hamilton de vierde tijd. Verderop in de uitslag ging het verschil met Verstappen boven de seconde.

Alex Albon van Red Bull en Daniil Kvyat van AlphaTauri maakten de top zes compleet. Afwachten maar wat de waardeverhoudingen zullen zijn zaterdag in de derde vrije training en tijdens de kwalificaties.