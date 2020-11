Volgens Max Verstappen zal het ook in 2021 nog niet lukken: "Het wordt heel moeilijk om Mercedes te verslaan

Voorlopig lukt het voor de andere ploegen niet om Mercedes iets in de weg te leggen. Bij onder meer Red Bull Racing proberen ze het wel, maar de ploeg van Lewis Hamilton is op dit moment te sterk.

Max Verstappen ziet de toekomst niet rooskleurig in. Hij denkt dat Mercedes ook in 2021 de sterkste ploeg zal zijn. "De auto is enorm dominant. Het zal moeilijk worden om Mercedes in 2021 uit te dagen. Ik ben niet gefrustreerd, maar ik ben gefocust op wat we kunnen doen om ze te verslaan", legde Verstappen uit op de officiële website van de Formule 1.

De Nederlander heeft mooie woorden voor Lewis Hamilton. "Ik denk dat veel mensen in de Formule 1 zouden winnen met Mercedes. Toch zou niemand het zo dominant doen als Hamilton. Hij is een geweldige coureur."