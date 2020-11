Volgens Jos Verstappen moet zijn zoon een sterke ploegmaat krijgen bij Red Bull: "Het is op dit moment niet goed genoeg"

Max Verstappen doet het dit seizoen niet slecht bij Red Bull, maar volgens Jos Verstappen, de vader van de Nederlander, heeft zijn zoon een sterke ploegmaat nodig om Lewis Hamilton geen vrij spel meer te geven.

Jos Verstappen gaf meer uitleg bij het Nederlandse programma Peptalk op Ziggo Sport. Daar had hij het onder meer over het gebrek aan een sterke ploegmaat voor zijn zoon bij Red Bull. "Op dit moment is het niet goed genoeg", vertelde Verstappen.

"De wedstrijd in Imola had anders verlopen als Max een sterke ploegmaat had. Een betere ploegmaat zou bij de trainingen ook voor meer data kunnen zorgen", aldus Verstappen. Voorlopig is Albon de ploegmaat van Max Verstappen, maar hij heeft het lastig dit seizoen en volgens verschillende media wordt er al gesproken over vervanging.