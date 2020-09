RODE VLAG: Meteen spektakel op nieuwe circuit van Mugello, Verstappen OUT!

De eerste ronde van de GP van Toscane op het circuit van Mugello heeft meteen voor spektakel gezorgd. Na amper twee bochten moest de Safety Car al ingrijpen.

Update: RODE VLAG (deel 2)

Bij de herstart na de eerste rode vlag ging Hamilton meteen voorbij Bottas. Met nog 15 rondes te gaan gaat Lance Stroll van de baan. De Canadees crasht zwaar maar stapt zonder kleerscheuren uit de wagen. De racedirecteur moet wel opnieuw een rode vlag inroepen. Ondertusse nis ook Ocon uitgevallen waardoor er nog maar 12 wagens in de race zitten.

Stroll is ok, and out of his car 👍



It looks like a rear left puncture caused him to come off track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1jHlFhoMOi — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Update: RODE VLAG

De Safety Car vertrekt opnieuw van het veld maar mag meteen opnieuw opdraven. Bij de herstart crashen de wagens achteraan. Sainz, Giovinazzi, Latifi en Magnussen komen met elkaar in contact aan hoge snelheid aan start/finish. Na twee rondes achter de Safety Car wordt er beslist om de rode vlag boven te halen. Net als in Monza vorige week, krijgen we dus opnieuw een herstart tijdens de GP.

Er zijn 9 van de 59 ronden gereden. Maar geenenkele verliep zonder rode vlag.

The incident brings out a RED FLAG 🚩



Four drivers were involved in this crash - Giovinazzi, Latifi, Magnussen and Sainz - all are out of their cars and seemingly ok 👍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/vE0FuXm0A9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

De start van Lewis Hamilton die vanop Pole Position begon was allesbehalve goed. Hij werd meteen voorbij gesneld door zijn ploegmaat Valtteri Bottas. Ook Verstappen, die vanop plek drie startte, leek voorbij Hamilton te snellen maar Verstappen verloor opeens heel wat kracht in zakte helemaal terug in het pak.

In de eerste bocht waren er geen crashes, maar de tweede bocht was wat anders. Sainz raakte een Racing Point-bolide en kwam dwars te liggen op het midden van de baan. Achter hem werd Pierre Gasly gesandwicht door een Alfa Romeo en de Haas van Grosjean. Als reactie daarop komt de Alfa Romeo van Raikkonen in aanraking met de achterkant van de bolide van Verstappen.

Resultaat: Verstappen en Gasly verliezen de controle over de wagen en belanden in de grindbak. Zo is de race na twee rondes meteen voorbij voor Verstappen en Gasly, die de GP van Italië in Monza nog op zijn naam schreef afgelopen week.