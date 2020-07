Mercedes wil langer door met Hamilton en Bottas: "Zij zijn de beste oplossing voor ons"

Nu Valtteri Bottas zijn contract verlengd heeft, hopen ze bij Mercedes dat Lewis Hamilton snel volgt.

Toto Wolff, de grote baas bij Mercedes, is tevreden over zijn duo. "We hebben twee enorm snelle rijders. Lewis Hamilton is op een goede dag nagenoeg onklopbaar, en als hij eens een mindere dag heeft, dan staat Valtteri Bottas daar."

"Ze zijn de beste oplossing voor ons. Ook bij hen staat het teambelang voorop. Ze zijn niet egoïstisch en hebben een goede dynamiek met elkaar", gaat Wolff verder.

Hamilton rijgt de zeges aan elkaar en kan dit seizoen zelfs het record van Michael Schumacher evenaren. Dan moet Hamilton nog een keer het wereldkampioenschap binnehalen.