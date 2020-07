Red Bull schuift DAS-systeem op de lange baan

Om Mercedes dit jaar het vuur aan de schenen te leggen, hadden ze bij Red Bull graag het DAS-systeem geïmplementeerd.

Maar dat zal nog niet voor direct zijn. "Van het DAS-systeem is nog geen sprake. We ondervinden nog te veel problemen met het chassis en dat moeten we eerst oplossen", klinkt het bij Red Bull.

Bij Mercedes kunnen ze wel al gebruik maken van het DAS-systeem (Dual Axis Steering). Door het stuursysteem behalen ze bij Mercedes al langere tijd geweldige resultaten en lijkt er ook dit seizoen geen houden aan.

Bij Red Bull ligt de focus dus voorlopig nog even ergens anders. "We weten nu dat de aerodynamica van de auto niet helemaal snor zit. Die fouten proberen we zo mogelijk te corrigeren. Een voor een zullen we nieuwe onderdelen monteren", aldus teamadviseur Hemult Marko.