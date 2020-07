Max Verstappen viel tijdens de race uit door technische problemen: "Zo wil je een seizoen niet starten"

Meteen heel wat spektakel in de eerste GP van het seizoen in de Formule 1. Er zouden slechts 11 rijders de finish halen. Max Verstappen was daar niet meer bij. De Nederlander viel uit met technische problemen.

Het werd meteen een GP met zeer veel spektakel. Er zouden maar 11 rijders aankomen en zo eindigde zelfs Latifi, de traagste man op de baan, bijna in de punten. Wie er niet meer bij was aan de finish, was Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing viel tijdens de wedstrijd uit met technische problemen.

Verstappen gaf meer uitleg op zijn officiële website. "Het is jammer, want op deze manier wil je het seizoen niet starten. Het is nog niet duidelijk wat het probleem was, maar we zullen het wel vinden. Ik had het podium kunnen halen, maar er is niks meer aan te doen", aldus de Nederlander.