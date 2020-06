Lewis Hamilton en Formule 1 distanciëren zich van uitspraken Bernie Ecclestone: "Zo'n gebrek aan begrip"

Bernie Ecclestone heeft de boel nog wat opgestookt door enkele opvallende uitspraken te doen in een interview met CNN. Zo beweerde hij dat zwarten vaak racistischer zijn dan blanken en had hij kritiek op de beeldenstorm. Zijn uitspraken vielen niet in goede aarde bij Lewis Hamilton.

Ecclestone had nochtans ook lof voor wat Hamilton onderneemt, maar zijn andere uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij de huidig wereldkampioen F1. Lees HIER nog eens wat Ecclestone precies te vertellen had.

"Als iemand die sport decennia lang heeft geleid zo'n gebrek aan begrip heeft van de diepgewortelde problemen waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken dat wel begrijpen? Het begint bij de top", schrijft Hamilton op Instagram.

STATEMENT F1

Ook de Formule 1 heeft meteen een officieel statement de wereld in gestuurd. "Deze uitspraken horen niet thuis in een samenleving die streeft naar eenheid. We staan op geen enkele wijze achter de uitspraken van Ecclestone. We benadrukken ook dat hij sinds 2017 geen enkele rol meer speelt in onze organisatie."