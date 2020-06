Ecclestone over de actualitieit: "In veel gevallen zwarten racistischer dan blanken" en "Beeldenstorm compleet gek"

Bernie Ecclestone is nooit te beroerd om de knuppel in het hoenderhok te gooien, ook niet op zijn 89ste. De voormalige F1-baas heeft zich uitgesproken over het racismedebat en houdt er enkele opvallende meningen op na.

In een gesprek met CNN had Ecclestone het onder andere over de betrokkenheid van Lewis Hamilton in de Black Lives Matter-beweging. "Lewis is een beetje speciaal. Eerst en vooral is hij een zeer getalenteerd rijder en hij lijkt ook extreem getalenteerd om voor iets op te komen en speeches te houden. Wat hij nu doet voor de zwarte bevolking is geweldig."

Lof dus voor Hamilton omdat die de onvrede bij de zwarten mee onder de aandacht brengt, maar nadien nam het gesprek een andere wending. "In veel gevallen zijn zwarten racistischer dan blanken", stelt Ecclestone. "Dat is mij opgevallen."

EDUCATIE

De Brit is ook kritisch voor mensen die standbeelden beschadigen en/of neerhalen. Hij ziet vooral heil in educatie om zoiets te voorkomen. "Die beeldenstorm is compleet gek. Zorg dat men op school erover leert, waarom die standbeelden er staan en hoe fout het was wat sommige personen gedaan hebben."