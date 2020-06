Plooien tussen Hamilton en Red Bull-adviseur gladgestreken na relletje rond fake news

Lewis Hamilton en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben contact met elkaar gehad nadat Helmut Marko slachtoffer werd van een fake news-verhaal.

Zo zou de Red Bull-man tijdens een interview gezegd hebben dat Hamilton zich te veel laat afleiden door de Black Lives Matters-beweging. Daarop reageerde Hamilton dan weer met een bericht dat ook snel weer offline ging. Een dag later werd duidelijk waarom: het interview met Helmut Marko had nooit plaatsgevonden en hij had de uitspraken nooit gedaan.

"De persverantwoordelijke van Red Bull vroeg me wat ik tijdens heft interview gezegd had", zegt Marko bij Motorsport.com. "Ik wist helemaal niet waarover het ging, ik werd verrast", bekent hij. Daarop nam teambaas Chris Horner contact met Hamilton om de situatie uit te leggen.

"Hamilton moet het nieuws niet controleren"

Marko heeft ook persoonlijk nog mails uitgewisseld met de zesvoudige wereldkampioen. "Hij is emotioneel erg betrokken en hij moet niet nagaan of iets waar is of niet, hij is een racepiloot. Ik begrijp zijn reactie dan ook wel", ging Marko verder.

"Gelukkig controleren de meeste journalisten hun bron voor ze iets publiceren. Het laat me in ieder geval inzien hoeveel schade zoiets kan toebrengen", besluit de Red Bull-adviseur.