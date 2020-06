Lewis Hamilton wil knielen bij heropstart Formule 1

Lewis Hamilton kroonde zich de afgelopen week tot dé spreekbuis van de Black Lives Matter-beweging van de sportwereld. In Oostenrijk wil de zesvoudige wereldkampioen nog een stap verdergaan.

Want Lewis Hamilton wil bij de heropstart van de F1 op de Red Bull Ring knielen om zijn steun te betuigen aan de BLM-beweging. Knielen met een vuist in de lucht is een symbolische beweging geworden in het strijd tegen racisme.

Op een Instagrampost toonde de Brit een foto van Martin Luther King die op een knie aan het bidden was tijdens een antiracismemars in maart.

Als Hamilton de pole verovert of de eerste GP van het jaar wint, kunnen we ons dus hoogstwaarschijnlijk verwachten aan een knielende Brit.