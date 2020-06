Imago van Lewis Hamilton kan wel wat opsmukwerk gebruiken

Lewis Hamilton: zesvoudig wereldkampioen, een man die op zijn voeding let, denkt aan een thema als klimaat en opkomt voor slachtoffers van racisme. Je zou denken dat hij door quasi iedereen op handen gedragen wordt. Het tegendeel is echter waar. Hamilton is toe aan pr-werk in zijn voordeel.

Zijn recente post op Instagram geeft het nog eens aan. Hamilton heeft het over de dood van George Floyd en vraagt iedereen om racisme te veroordelen. Op zich zet hij zich dus in voor de goede zaak. Ook staan er dingen te lezen als 'Het is enkel wanneer er rellen zijn dat de mensen aan de macht iets doen' en 'Er waren brandende gebouwen voor nodig vooraleer besloten werd om Derek Chauvin te arresteren.'

Er zijn ook protesten in de VS die vreedzaam verlopen, maar een slechte verstaander zou hier een goedkeuring in kunnen zien van de acties die uitdraaien op geweld. Zo ver willen we niet gaan, maar het is een teken dat de manier waarop Hamilton zijn boodschappen overbrengt beter kan. Bij de honderden reacties op zijn post zitten er dan ook een behoorlijk aantal met een kritische noot.

MISBEGREPEN

Uit andere hoeken komt er dan net weer lof, maar Hamilton heeft intussen wel een geschiedenis van misbegrepen te worden. Zo pleit hij voor een vegan-bestaan. De manier waarop hij hierover communiceert lijkt echter soms wat uit de hoogte. Hij pleit voor een beter klimaat. Aangezien hij actief is in de Formule 1 kwam ook dat hem al op kritiek te staan.

Nu is de strijd tegen racisme weer enorm actueel. Dat Hamilton er zo op reageert, toont aan hoezeer betrokken hij zich voelt. Het is positief dat hij dat dan ook uit en zich niet enkel beperkt tot gebeurtenissen in zijn sport. Vanuit zijn voorbeeldfunctie kan echter elk woord anders bekeken worden en is het nog belangrijker om de communicatie op punt te stellen.

