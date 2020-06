Lewis Hamilton: "Het is enkel wanneer er rellen zijn dat mensen aan de macht iets doen"

Ook Lewis Hamilton doet uiteraard mee aan BlackOut Tuesday. Waar anderen enkel een zwarte post op hun sociale mediakanalen zetten, schrijft Hamilton er ook een pakkende tekst bij. Met alleszins één zin die al snel de aandacht opeist.

Er zijn in Amerika hevige protesten aan de gang vanwege het politiegeweld met een fataal gevolg voor de Afrikaans-Amerikaanse George Floyd. Het is echter de voorbije week op verschillende plaatsen tot rellen gekomen, waarbij ook gebouwen in brand werden gestoken, winkels werden geplunderd en ook doden vielen.

"Het is enkel wanneer er rellen zijn dat en wanneer men roept om rechtvaardigheid dat de mensen aan de macht iets doen", is Hamilton van mening. "Op dat moment is het al te laat en is er niet genoeg gedaan. Er waren honderdduizenden klachten voor nodig en gebouwen die in brand stonden vooraleer Derek Chauvin gearresteerd werd voor moord. Dat is triestig."

De post van Hamilton in zijn geheel kadert dus in de strijd tegen racisme. "Voor ons is dit geen verrassing. Amerika is niet de enige plek waar er racisme is. We falen als mensen wanneer we niet opkomen voor wat juist is. Verhul je niet in stilte. Black Lives Matter." Eerder was Hamilton al kritisch voor F1-collega's die zich niet uitlieten over de zaak. Dat kun je HIER nog eens lezen.