Hamilton boos bij stilte van F1-collega's in rassenconflict: "Ik sta alleen"

Lewis Hamilton is boos op zijn collega's in de F1. Na de dood van George Floyd in Amerika wilt Hamilton dat zijn collega's het opnemen tegen racisme.

"Ik zie diegene die stil zijn. Sommigen onder jullie zijn de grootste sterren, toch zwijgen jullie terwijl de onrechtvaardigheid om zich heen grijpt", zegt Hamilton op zijn Instagramverhaal. "Ik ben de enige gekleurde in een sport gedomineerd door blanken. Ik sta alleen. Ik had verwacht dat dat sommigen ondertussen beter zouden weten en er iets over zou kunnen zeggen, maar ze kunnen zich blijkbaar niet samen met ons verenigen. Ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie", zijn de harde woorden van de wereldkampioen. De dood van George Floyd heeft al veel reacties losgemaakt, zowel van zwarten als blanken. Floyd overleed op brutale wijze nadat 4 Amerikaanse politie-agenten hem in een houdgreep hadden ndat hij zich volgens da agenten hevig verzette tegen zijn arrestatie. Een van de agenten had zijn knie in de nek van Floyd gelegd waardoor de zwarte Amerikaan niet kon ademen en overleed. Uit beelden blijkt dat Floyd zich allerminst verzette tegen zijn aanhouding.