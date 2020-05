Ook best betaalde Britse sportman voelt zich niet altijd goed in zijn vel: Hamilton dacht aan stoppen

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zal zijn titel verdedigen in het nog niet opgestarte F1-seizoen. Maar de Brit dacht er wel over na om te stoppen.

Door de coronacrisis konden veel topsporters zich plots niet meer met hun vak bezighouden. Dat was ook het geval voor Lewis Hamilton. Sommige dagen waarin hij niet in zijn Mercedes kon racen vielen hem dan ook zwaar.

Op Instagram gaf de huidige wereldkampioen aan dat hij het mentaal niet altijd even gemakkelijk had. "Op die dagen waarop ik me suf voel vraag ik mezelf af waar ik mee bezig ven. En of het niet beter was om te stoppen. Die gedachten spookten door mijn hoofd, al besefte ik later wel dat ik nog echt heel graag race. Dus waarom dan stoppen?"

De best betaalde Britse sportman is dus ook maar een mens. "Ik moet mezelf leren appreciëren. Door blij te zijn als het goed gaat. En als het wat minder draait het toch accepteren", besloot hij.