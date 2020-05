Lewis Hamilton is rijkste Britse sporter

Lewis Hamilton is niet alleen zesvoudig wereldkampioen Formule 1, hij is ook nog eens de rijkste Britse sportman. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant Sunday Times. Zij evalueerden wie de rijkste Britse sporter ooit was, ook buitenlanders in Britse loondienst werden geëvalueerd.

Vorig jaar stond ex-voetballer David Beckham nog op 1. Beckham had een fortuin van zo'n 226 miljoen euro toen hij zijn carrière beëindigde. Maar het vermogen van Hamilton wordt nu dus geschat op 253 miljoen euro, een stijging van 42 miljoen tegenover vorig jaar. In de lijst van de rijkste sportende Britten, staat slechts één andere sporter. Golfer Rory Mcllroy vergaarde 192 miljoen euro. Bij de 'Young Sport Rich List' (tot 30 jaar), staat Gareth Bale aan de leiding met 129 miljoen euro. Op plaats 4 vinden we onze landgenoot Kevin De Bruyne met 'maar' 38,5 miljoen euro. Maar Bale wordt 31 jaar dus verdwijnt volgend jaar uit de lijst. Kevin De Bruyne is nu 28 en heeft dus nog 2 jaar om nog te stijgen in het klassement.