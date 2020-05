Formule 1-teams zijn er nu helemaal uit: akkoord over budgetplafond en maatregelen om spektakel te bevorderen

De discussies hadden wel wat voeten in de aarde, maar er is nu wel duidelijkheid over het budgetplafond in de Formule 1. Dat zal 145 miljoen dollar bedragen, wat een verlaging betekent van 30 miljoen, met ook de zekerheid dat het in de nabije toekomst verder omlaag gaat.

Ferrari leek eerder al zijn slag thuis te halen, wat overeen komt met het vastleggen van het budgetplafond op 145 miljoen. Kleinere teams wilden dat nog veel meer laten zakken, richting de 100 miljoen. Daar is momenteel geen sprake van, maar het budgetplafond zal ook de volgende jaren verder dalen. VERDERE DALING IN 2022 EN 2023 Er is overeen gekomen dat het budgetplafond in 2022 en 2023 telkens nog eens vijf miljoen naar beneden gaat. Kosten voor motoren en salarissen van rijders vallen hier echter niet onder. Er worden nog enkele andere maatregelen ingevoerd, met als opzet om meer spanning in de F1 te krijgen. Zo zullen de kleintjes meer ontwikkelingstijd krijgen in de windtunnel dan de grote teams. Ook moeten teams het concept van bepaalde onderdelen publiek kenbaar maken. Als die info publiek is, geeft dat de kleinere teams de kans om de topploegen zoveel mogelijk te benaderen.