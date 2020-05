Ook in Barcelona race zonder publiek: F1-eigenaar ziet ettelijke miljoenen door de neus geboord

Net zoals er in Spa-Francorchamps zal geracet worden zonder publiek - eens de FIA het officieel bevestigd heeft -, zal dat ook in Spanje het geval zijn. Er is besloten dat er ook langs de track in Barcelona geen toeschouwers toegelaten zullen zijn.

De GP van Spanje werd eerder uitgesteld door het coronavirus en zal nu gereden worden op 9 augustus. Weliswaar zonder dat oefenritten, kwalificaties en de race bijgewoond zal worden door publiek. Dat betekent dus dat er geen inkomsten zijn door verkoop van tickets. GEEN VERGOEDING VAN 20 MILJOEN In principe zou de eigenaar van het circuit 20 miljoen euro moeten betalen aan Formule 1-eigenaar Media Liberty om de Grote Prijs te mogen organiseren. Aangezien de organisatie geen inkomsten kan innen, moet het nu die vergoeding niet uitkeren. Het circuit van Barcelona werd eerder genoemd als één van de mogelijke plaatsen waar zelfs twee GP's georganiseerd kunnen worden. Voorlopig is Silverstone het enige circuit dat instaat voor twee Grote Prijzen.