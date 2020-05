🎥 Ex-wereldkampioen laat zich uit over tandem bij McLaren voor 2021: "We weten hoe snel Ricciardo is"

Dit jaar zal Daniel Ricciardo nog in zijn Renault racen tegen McLaren-rijder Lando Norris, maar vanaf 2021 zitten ze in hetzelfde team. Dat is het gevolg van een opmerkelijke stoelendans. Hoe gaat dat volgend jaar uitdraaien bij McLaren?

Jenson Button buigt zich hierover bij Skysports. "Ik denk dat er een meer relaxte atmosfeer is en dat dit Daniel Ricciardo wel ligt. Ik denk dat hij en Lando Norris de grote persoonlijkheden in de paddock zullen zijn. Hopelijk is het team competitief", zegt de wereldkampioen van 2009.

De Brit gelooft zeker nog in de kwaliteiten van Ricciardo. "We weten allemaal hoe snel Dani is. Hij heeft dat overal waar hij geweest is bewezen. Tegen getalenteerde teamgenoten. Tegen Lando Norris zal het anders worden, want hij is een jonge gast en hoeft zichzelf niet te bewijzen."

🗣"It's always a tricky atmosphere when you go up against someone very young that's very talented."@JensonButton discusses Daniel Ricciardo joining his former team, and taking on a 'young gun' in Lando Norris.





Afwachten dus hoe het gaat verlopen tussen die twee. "Het is altijd lastig als je het opneemt tegen een jong en getalenteerd iemand is. Het zorgt voor meer druk op je schouders als teamleader. Ik kijk er naar uit hoe die relatie zich ontwikkelt."