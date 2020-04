🎥 UPDATE: Ontslag voor Amerikaanse racer na racisme-incident in virtuele race

Het virtueel racen is in tegenwoordig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat racers zich tijdens deze events niet meer moeten gedragen. Dat was NASCAR-piloot Kyle Larson even uit het oog verloren tijdens een online simrace en daar moet hij nu de prijs voor betalen.

Tijdens de virtuele race die voorbije zondag te volgen was op internet, had Larson problemen met zijn hoofdtelefoon. Hij verloor zijn geduld en richtte zich tot zijn technicus. "Hoor je me niet?" Waarna Larson het N-woord gebruikte. Meerdere andere racers waren verbouwereerd door het taalgebruik. "Hey, je praat hier tegen iedereen", wees Anthony hem terecht. Larson werd aanvankelijk wegens zijn taal voor onbepaalde tijd geschorst. Larson ging ook een cursus moeten volgen vooraleer hij weer in competitie kon treden. pic.twitter.com/RPsp7ARIea — Kyle Larson (@KyleLarsonRacin) April 13, 2020 UPDATE: Het is daar niet bij gebleven, ondanks excuses van Larson in een videoboodschap. Nadat enkele sponsors zich van hem distancieerden, heeft zijn ploeg hem ontslagen.