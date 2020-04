Sportief directeur komt met opvallend plan om Formule 1-seizoen te redden

In zowat alle sporttakken moeten organisatoren met originele oplossingen komen door de coronacrisis. Dat is in de Formule 1 niet anders.

Intussen zijn er al negen GP’s uitgesteld. sportief directeur Ross Brawn denkt onder meer aan races zonder publiek (lees HIER), maar overweegt ook speciale raceweekends in te voeren. "Dubbele raceweekends zijn zeker ook een mogelijkheid”, noteerde Sporza uit de mond van Brawn. “Als we daar mee doorgaan, wordt bijvoorbeeld China wellicht een dubbele grand prix.” “Met de tijd die we nodig hebben om daar te komen en weer weg te gaan naar het volgende evenement, kunnen we er maar beter een tweedaagse van maken." Om een wereldkampioen aan te duiden moeten minstens acht GP’s worden afgewerkt.