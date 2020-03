🎥 Stoffel Vandoorne, Lando Norris en... Thibaut Courtois geven beste van zichzelf in virtuele GP van Australië

De GP van Australiƫ is zondag niet kunnen doorgaan. Om het weekend toch niet helemaal zonder race te laten doorgaan, organiseerde VeloceEsports een virtuele GP race. Er deden enkele echte sporters aan mee zoals Stoffel Vandoorne, Lando Norris en... Thibaut Courtois.

De doelman van onze nationale voetbalploeg toonde zo zijn liefde voor gamen en auto's. Van Norris, McLaren-rijder in de Formule 1, en Vandoorne is uiteraard al langer geweten wat racewagens voor hen betekenen. Ze moesten zich nu zien staande te houden tegen verstokte gamers.

Alles was ook on line te volgen onder de hashtag #NotTheAusGP. Uiteraard kropen Norris en Vandoorne achter het virtuele stuur van hun respectievelijke teams. Norris deed dus mee namens McLaren en Vandoorne namens Mercedes. Courtois werkte de race zogezegd af in een Racing Point.

Vandoorne reed een tijd zesde, maar eindigde uiteindelijk vijftiende. Na Courtois dus, die de elfde stek wist te bemachtigen. De overwinning was voor de Hongaar Dani Bereznay. Dat is de officiële Esports-piloot van Alfa Romeo.