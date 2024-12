Verkeersinstituut komt met tip over alcoholtesters: "Extreem gevaarlijk"

De eindejaarsperiode komt er opnieuw aan. Dat is traditioneel een periode waarin veel alcoholcontroles worden uitgevoerd. En ook de periode waarin veel mensen al eens iets durven te drinken op een receptie, alvorens in de auto te stappen.

Glaasje op? Laat je rijden. Dat is al langer dan vandaag een van de campagneslogans voor een veiliger verkeer in België. Maar niet iedereen houdt zich altijd even goed aan de regels.

Alcoholtesters niet betrouwbaar?

Een manier om te weten te komen of je nog kan en mag rijden na het drinken van een glaasje bubbels of dergelijke meer op een receptie of onder vrienden/familie? Dat kan een alcoholtester zijn.

Dan test je zelf of je positief, alarm of negatief zou blazen indien er een alcoholcontrole zou worden uitgevoerd door de politie. Alleen: hoe betrouwbaar zijn zo'n systemen van zelftesten?

Extreem gevaarlijk

Volgens het verkeersinstituut Vias valt dat vies tegen. Zij gingen vijf verschillende testers testen en kwamen tot onthutsende cijfers. Slechts één model functioneerde bij kamertemperatuur volgens de expert wél correct, bij koudere temperaturen werden de verschillen enkel groter.

"Met de feestdagen in aantocht willen we iedereen waarschuwen die zo'n gadget wil gebruiken of het cadeau wil doen. Het is extreem gevaarlijk om erop te vertrouwen bij de beslissing om wel of niet achter het stuur te kruipen", zegt Vias-woordvoerder Stef Willems in Het Laatste Nieuws.