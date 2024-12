Vallen de dominosteentjes? "Beest in de bek durven kijken"

Staat de West-Europese industrie op instorten? Alvast in Nederland maken ze zich zeer ernstig zorgen. De dominosteentjes zouden wel eens kunnen gaan volgen, zeker nu de malaise in de Duitse auto-industrie enorm is.

Audi Brussel sluit eind februari 2025 definitief de deuren, zo werd een tijdje geleden bevestigd na een bijzondere ondernemingsraad. Volkswagen heeft besloten om de productielocatie in Brussel te sluiten. Ondertussen zijn ze met nog meer slecht nieuws naar buiten gekomen.

Eerste dominosteentje?

CEO Thomas Schäfer is van plan om ook in Duitsland drie fabrieken van Volkswagen te sluiten en aantal andere te verkleinen. "We zien geen andere oplossing. Het heeft geen zin om deze herstructurering uit te rekken tot 2035. Dan heeft de concurrentie ons al lang voorbijgestreefd."

Het lijkt het begin van een rijtje dominosteentjes dat wel eens zou kunnen vallen. Zeker in Nederland maken ze zich ernstig zorgen omtrent de zaak.

Doornroosje

"We slaapwandelen richting een niet eerder vertoonde industriële leegloop", zegt Koos van Haasteren, directeur van het Limburgse Chemelot in Het Laatste Nieuws. "Nederland is een soort doornroosje. We leven in een sprookjeswereld en moeten wakker worden gekust. Door iemand die ons dwingt het beest in de bek te kijken."

Bij Chemelot begrijpen ze dat de situatie zelfs in Duitsland en België nog beter is dan bij hen in Nederland. De komende maanden zullen heel belangrijk zijn voor de industrie.