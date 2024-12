Tom Waes na ongeval voorlopig niet meer te zien op televisie: "Twee maten en gewichten"

Tom Waes is sinds dit weekend terug thuis. De tv-presentator was ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse Ring in de nacht van 29 op 30 november, waarbij hij onder invloed van alcohol tegen een botsabsorbeerder reed. De nasleep zindert nog altijd door.

De VRT heeft enkele dagen geleden aangegeven dat er voorlopig geen programma's met Tom Waes zullen worden uitgezonden op de openbare omroep, ondanks spijtbetuigingen van Tom Waes zelf. Focussen op herstel "We nemen de tijd om ons te focussen op zijn fysieke en mentale herstel", zegt Liesbet Vrieleman, directeur Content ad interim bij de VRT. De VRT en zijn management hebben benadrukt dat Tom Waes tijd krijgt om volledig te herstellen voordat verdere stappen worden genomen. Het is nog afwachten welke gevolgen dit incident zal hebben voor de presentator. “We willen na zijn herstel samen met hem en zijn entourage bekijken hoe we vanuit deze misstap iets positiefs kunnen betekenen", klonk het nog bij de VRT. Twee maten en gewichten? Pas na dat gesprek zal er een definitieve knoop worden doorgehakt over Tom Waes. Ondertussen werd in een lezersbrief van Filip Sohier richting HUMO wel gesproken over een ander incident. "Hetzelfde geldt blijkbaar niet voor advocaat Omar Souidi, wiens voorbeeldfunctie mijn inziens nog veel groter is als strafpleiter. Na zijn ongeval met vluchtmisdrijf, waarvoor de heer Souidi onlangs in beroep werd veroordeeld, laat de VRT hem wel opdraven in het programma ‘Ik vraag het aan’. Van twee maten en twee gewichten gesproken."