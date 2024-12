Opvallende statistiek: hoe deze F1-rijder zijn teams beter maakt

Carlos Sainz verlaat na dit seizoen Ferrari en gaat aan de slag bij Williams. En dus is de vraag in hoeverre hij ook bij zijn nieuw team voor een revival of opmars kan gaan zorgen. De voorbije jaren deed hij dat wel.

Carlos Sainz heeft er ondertussen al een stevige carrière opzitten in de Formule 1 en heeft het bij diverse teams ondertussen al goed gedaan. Niet enkel wordt hij overal gezien als een aimabele persoonlijkheid, hij zet ook resultaten neer. Opvallende vooruitgang Dit seizoen was hij bij Ferrari misschien wel de 'beste tweede rijder', want het verschil tussen hem en Charles Leclerc was niet eens zo groot. En op die manier helpt de Spanjaard zijn team ook vooruit. Toen hij bij Mercedes aankwam, was zijn team amper het negende beste team. In twee jaar tijd hielp hij de Duitsers mee aan een vierde plaats in het constructeurskampioenschap, een ferme vooruitgang. En nu ook bij Williams? Daarna trok Sainz naar McLaren en loodste dat team van P6 naar P3 in een tijdspanne van opnieuw amper twee jaar - ook deze keer met dank ook aan Sainz zelf, die vooral in regelmaat weet uit te blinken. En bij Ferrari van hetzelfde laken een broek. In vier jaar tijd gingen de Italianen van P6 naar P2. Kan hij nu ook hetzelfde realiseren bij Williams?