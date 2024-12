'NMBS en bevoegd minister hakken knoop door: zware teleurstelling voor treinreizigers'

De NMBS en de bevoegde minister hebben samen de knoop doorgehakt. Er zal geen (gratis) wifi komen op de treinen. Het blijkt te duur, al komt er wel een andere oplossing.

Uit een recente studie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit bleek dat bijna de helft van de Belgen nooit gebruikmaakt van het openbaar vervoer. Dit resultaat werpt vragen op over de effectiviteit van de forse investeringen in openbaar vervoersprojecten.

Te duur?

Slechts een op de tien Belgen gebruikt regelmatig het openbaar vervoer, terwijl bijna de helft nooit de trein, bus of metro neemt. De prijs is daarbij een van de grootste struikelblokken.

Een manier om de trein aantrekkelijker te maken? Het aanbieden van gratis wifi zou een aardige stap kunnen zijn in de goede richting. Maar dat zit er niet aan te komen, zoveel is ondertussen duidelijk geworden.

Geen gratis wifi

Ontslagnemend minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gaf aan dat het aanbieden van wifi in de treinen zo'n 173 miljoen euro zou gaan kosten. En dat blijkt te duur, ook voor de nieuwe topvrouw Sophie Dutordoir.

Er is in de plaats wel gekozen voor een project waarbij in de treinen voor een betere dataverbinding wordt gezorgd, zodat reizigers via 4G of 5G kunnen surfen. Dat zou dan volgens Het Nieuwsblad wel ook zo'n veertig miljoen euro moeten kosten.