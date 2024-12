Motorrijder maakt bizarre overgang van Moto GP naar ... wielrennen

Bijzondere overstap in de sportwereld. De 35-jarige Spanjaard Aleix Espargaro stopt vroeger dan verwacht met zijn carrière in de Moto GP en trekt naar het ... wielrennen. Hij gaat aan de slag bij Lidl-Trek.

Er waren al een tijdje geruchten over een mogelijke overstap van Aleix Espargaro van de Moto GP naar de wielerwereld, maar nu is het ook officieel. Hij trekt naar Lidl-Trek en gaat zo als ambassadeur aan de slag.

Aleix Espargaro heeft wel wat met wielrennen. Elke keer als hij een blessure had, kroop hij op de fiets om sneller te revalideren. En gaandeweg werd het ook een passie voor hem. Dat heeft hij ook aangegeven in een reactie op het nieuws dat hij bij Lidl-Trek aan de slag gaat.

Transfer naar de fiets

Aleix Espargaro heeft meer dan 20 jaar ervaring in de motorsport en won in zijn carrière onder meer drie races in de Moto GP. De 35-jarige Spanjaard had gerust nog even verder gekund, maar stopt er dus sneller dan verwacht mee.

Lidl-Trek welcomes @AleixEspargaro to the family 🛒🚴



The three-time MotoGP race winner will serve as a Lidl-Trek ambassador, joining the Team at some of the most prestigious events on the calendar whilst promoting the sport of cycling to a wide audience 🤩 pic.twitter.com/ousBthogXs — Lidl-Trek (@LidlTrek) December 16, 2024

"Wielrennen is nu al jaren mijn passie en ik heb besloten om eerder dan gepland afscheid te nemen van de MotoGP. Fietsen was eerst mijn manier om te herstellen en te trainen, maar na verloop van tijd is het meer dan een voorbereiding op mijn MotoGP-wedstrijden geworden: het werd mijn passie."

"Ik ben Lidl-Trek heel dankbaar om me te verwelkomen. Ik ben enthousiast om te leren van enkele van de beste wielrenners, mijn grenzen te verleggen, en deze speciale reis te delen met de fans", aldus Espargaro bij Sporza.