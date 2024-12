Het gaat van kwaad naar erger met Volkswagen: "Niet met angst de kerstvakantie in"

Dat het niet goed gaat met Volkswagen? Dat lijkt een understatement. En mogelijk gaan de werknemers zich ook moeien. Zitten er stakingen aan te komen? De sfeer is niet echt goed, zo vlak voor de eindejaarsfeesten.

Audi Brussel sluit eind februari 2025 definitief de deuren, zo werd een tijdje geleden bevestigd na een bijzondere ondernemingsraad. Volkswagen heeft besloten om de productielocatie in Brussel te sluiten. Ondertussen zijn ze met nog meer slecht nieuws naar buiten gekomen.

Stakingen op maandag

CEO Thomas Schäfer is van plan om ook in Duitsland drie fabrieken van Volkswagen te sluiten en aantal andere te verkleinen. "We zien geen andere oplossing. Het heeft geen zin om deze herstructurering uit te rekken tot 2035. Dan heeft de concurrentie ons al lang voorbijgestreefd."

De werknemers zijn niet tevreden en stakingen zijn bijna de logische volgende stap. Tienduizenden werknemers namen op maandag al deel aan een vier uur durende staking, maar er zijn nog meer stakingen op komst als er geen oplossing komt.

Niet met angst in de kerstvakantie

Ondertussen moeten de grote bazen werk maken van oplossingen. De hoofdonderhandelaars bij Volkswagen zitten dinsdag al voor de vijfde keer samen.

De loontrekkenden voeren de druk op: "We willen niet met deze angst de kerstvakantie ingaan", aldus Daniela Cavallo die voor het personeel in de ondernemingsraad zit tegen De Tijd.