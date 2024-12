Analisten zeer streng na straffen voor Bottas en Verstappen: "Dan heb je nooit met de auto gereden"

Max Verstappen kreeg in Abu Dhabi een straf van tien seconden én twee strafpunten op zijn rijbewijs na een aanrijding met Oscar Piastri. En er waren nog wat bijzondere straffen te noteren voor onder meer Bottas. Het levert kritiek op van de analisten.

Verstappen botste in de eerste bocht tegen Oscar Piastri, waardoor beide rijders meteen heel wat plekken verloren. Verstappen zelf kreeg bovendien ook een straf van liefst tien seconden voor de aanrijding en daar was de Nederlander het niet mee eens.

Strafpunten op het rijbewijs

"Tien seconden? Waarom geven ze me geen twintig seconden? Wat een idioten", vloekte hij op de boordradio tegenover zijn team op de stewards van dienst tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Verstappen kreeg ook twee strafpunten op zijn rijbewijs, waardoor hij nu al aan tien strafpunten zit. Bottas van zijn kant kreeg na een moment waarop zijn remmen dienst weigerden zelfs drie strafpunten op het rapport.

Onkunde van de stewards?

"Het ligt niet altijd op dezelfde lijn", ziet ook Jos Claes in The Paddock. "Zeker bij een incident in de start vind ik het overdreven om met punten te gaan strooien. Bij Bottas was dat het laatste wat hij wou, want zijn wiel blokkeerde."

"Daar tien seconden voor geven en drie strafpunten aan Bottas? Dan heb je nooit met een auto gereden wat mij betreft", was ook Sam Dejonghe zeer streng.