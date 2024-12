Analisten kritisch voor George Russell: "Ging te ver in zijn onnozeliteiten"

Max Verstappen en George Russell waren vorige week beiden aanwezig op het jaarlijkse diner georganiseerd door Lewis Hamilton. De rivaliserende coureurs zorgden ervoor dat ze zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zaten, want ze zijn al even met elkaar in onmin.

De persoonlijke rivaliteit tussen Verstappen en Russell escaleerde na een incident in Qatar. Verstappen beschuldigde Russell ervan hem opzettelijk een straf te hebben aangedaan tijdens de kwalificatie.

Onnozeliteiten van Russell?

De Nederlander stelde daarna dat hij al zijn respect voor de Brit verloren had. Russell reageerde scherp door te zeggen dat Verstappen al jarenlang anderen intimideert.

"George Russell gaat volgens mij iets te ver in zijn onnozeliteiten", opperde Jos Claes in The Paddock. "Daarbij vergeet hij dat zoiets sowieso wel eens zal terugkaatsen. Een foute inschatting volgens mij van Russell."

Verstappen doet altijd wat hij zegt

Heeft Russell gelijk als hij zegt dat Verstappen een pestkop is? "Neen, dat vind ik een woord dat veel te ver gaat. Verstappen is op zich een aangenaam persoon, ook al is hij heel competitief", aldus Sam Dejonghe.

"Hij gaat heel ver, maar is geen pestkop. Dat is niet de juiste term. Hij is altijd eerlijk. Als we eens vergelijken met wat Vettel ooit deed met Webber: een regel afspreken en dan toch niet volgen? Dat is eerder pestgedrag. Verstappen doet altijd wat hij zegt."