🎥 De adembenemende actie van Verstappen die iedereen verbaasde: "Enkel hij en Alonso kunnen dat"

Tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Abu Dhabi crashte Max Verstappen bijna bijzonder hard in de laatste bocht van een snelle ronde. Heel veel andere rijders waren daar hard in de muur gegaan, maar de Nederlander kan toch altijd nog iets extra

Max Verstappen was op weg naar een hele snelle ronde, maar in de laatste bocht van de kwalificaties tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi verloor hij nog twee tienden door een bijna-crash.

Perfect werk van Verstappen

Toch was het vooral knap dat Verstappen niet in de bandenmuur ging, maar op een of andere manier toch nog op de baan wist te blijven. En zelfs nog een behoorlijk snelle tijd wist neer te zetten.

LA FRAYEUR POUR MAX VERSTAPPEN 😶



Le champion du monde reste dans les limites de piste et domine la feuille des temps à quelques minutes de la fin de séance 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/lW28OEA5H9 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2024

"De timing van terug naar een rechte lijn sturen is perfect bij Verstappen", aldus Jos Claes in zijn analyse in The Paddock. "Het is zo perfect dat er geen enkele wobbel zit bij hem."

Enkel hij en Alonso houden hem op de baan

"Niemand anders dan hem en Alonso misschien houdt daar de wagen op de baan." Waarop Sam Dejonghe inpikte: "Bij Alonso is dat ook en bij Max ook dat een auto voor hen het verlengde is van hun lichaam."

"Dat is het maffe eraan. Als je als mens rondspringt, dan voelt dat goed en weet je welke richting je uit moet. Eens er een auto bijkomt is dat helemaal anders en dat is wat Verstappen fantastisch kan."