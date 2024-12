Serieuze misvatting? Onderzoek onthult verrassende waarheid over levensduur van elektrische auto-accu's en wat je net wél moet doen

Er zijn heel wat misvattingen over elektrische wagens. Dat is de slotsom van een onderzoek van de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten. Zo zouden accu's veel langer meegaan dan iedereen denkt.

Een nieuwe studie van wetenschappers van het Stanford Battery Center laat duidelijk weten dat een accu van een elektrische wagen veel langer meegaat dan iedereen soms nog wel denkt. Bijzonder onderzoek van Stanford “We hebben EV-batterijen nooit op de juiste manier getest”, aldus Simona Onori, hoofdauteur en universitair hoofddocent energiewetenschappen en -techniek aan de Stanford Doerr School of Sustainability." “Tot onze verrassing gaat de batterij langer mee dan we hadden gedacht op basis van industriële standaardlaboratoriumtests. Dankzij echt rijden met frequente acceleratie, remmen om de batterijen een beetje op te laden, stoppen om een ​​winkel binnen te stappen en de batterijen urenlang te laten rusten, blijken ze een veel langere levensduur te hebben", klinkt het volgens Het Laatste Nieuws. Gaspedaal indrukken Wat het extra opvallend maakt is dat af en toe eens flink gas geven wel degelijk zou helpen om de batterij net langer te laten meegaan. Het sparen van de batterij? Dat zou dus net verkeerd zijn. “Hard op het pedaal trappen met je voet versnelt het verouderingsproces dus niet, maar vertraagt ​​het juist”, legde Alexis Geslin uit.