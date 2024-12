Oost-Vlaanderen grijpt meteen in: geen excuses meer voor schermgebruik achter het stuur

Bestuurders in Oost-Vlaanderen die betrapt worden op gsm-gebruik achter het stuur, zullen voortaan strenger aangepakt worden. Het parket Oost-Vlaanderen kondigt aan dat overtreders sneller hun rijbewijs kwijt zijn.

Het gebruik van gsm’s en andere schermen achter het stuur wordt steeds meer een probleem, aldus het parket. Volgens cijfers van Vias institute is gsm-gebruik betrokken bij 8 procent van de dodelijke verkeersongevallen. Dit betekent jaarlijks zo’n 50 doden en 4500 gewonden.

De wetgeving rond gsm-gebruik achter het stuur is recent uitgebreid. De nieuwe maatregel betekent dat bestuurders die tijdens het rijden een scherm vasthouden of gebruiken, direct hun rijbewijs verliezen. Zelfs stilstand in de file of aan een rood licht is geen excuus.

Duidelijk signaal geven

Ondanks eerdere sensibiliseringscampagnes blijft het aantal overtredingen hoog. Volgens het parket zijn de bestaande waarschuwingen en controles niet voldoende om bestuurders van hun gevaarlijke gedrag af te brengen. De nieuwe aanpak moet een duidelijk signaal geven dat afleiding achter het stuur onaanvaardbaar is.

De strengere regelgeving is per direct van toepassing in Oost-Vlaanderen. Het parket en de politie hopen dat de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs een sterke afschrikking vormt voor bestuurders.

Met deze maatregel wil Oost-Vlaanderen een duidelijk voorbeeld stellen. Het gebruik van gsm’s achter het stuur is niet alleen een overtreding, maar brengt ook jezelf en anderen in gevaar.