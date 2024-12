Onthulling: emoties en verrassingen bij Belgische wereldkampioenen op FIA-gala

Nog geen week na de afsluiting van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi vond het jaarlijkse FIA-gala plaats, waar de wereldkampioenen van verschillende disciplines werden gehuldigd. Onder de gelukkige ontvangers waren ook een aantal Belgen.

Kévin Estre, André Lotterer en onze landgenoot Laurens Vanthoor van Porsche Penske Motorsport werden gehuldigd voor hun wereldtitel in de Endurance.

Emoties bij Neuville

En ook landgenoot en wereldkampioen Rally Thierry Neuville stond op het podium, samen met zijn copiloot Martijn Wydaeghe. En dat leverde toch wel een paar emotionele momenten op.

"Ik heb hier vaak gestaan. Maar nog nooit op de eerste plaats. Jarenlang heb ik op deze titel gejaagd. Dit voelt als een beloning voor al die jaren van hard werk. Het is ook een grote last die van onze schouders valt. Vanaf nu kunnen we er nog meer van genieten", aldus Neuville in een reactie volgens Sporza.

Vanthoor ook heel gelukkig

En ook Vanthoor was een heel gelukkig man: "Het is altijd mijn droom geweest om met dit soort auto's te mogen rijden. Vooral dan voor Porsche en Penske."

"Nu sta ik hier zowaar als wereldkampioen, na wellicht een van de zwaarste jaren in de endurance ooit. Dit valt moeilijk te overtreffen." Ook Max Verstappen kreeg het woord op het FIA-gala in Rwanda, waar ook over de toekomst werd gesproken.