Lando Norris heeft iets zeer duidelijk te melden na controversiële uitspraak over Max Verstappen

Tijdens de Grand Prix van Brazilië kregen de coureurs te maken met zware regenval. Terwijl enkele rijders zoals Lando Norris en George Russell kozen voor een vroege pitstop, besloten anderen zoals Esteban Ocon en Max Verstappen langer door te rijden. Uiteindelijk profiteerde de Nederlander.

Tijdens ronde 32 vond een dramatisch keerpunt plaats. Franco Colapinto verloor de controle en crashte, wat een rode vlag-situatie veroorzaakte. Hierdoor kwamen rijders zoals Ocon en Verstappen plots in een gunstige positie.

Geen kwestie van geluk

Zij konden nu zonder tijdsverlies pitten, terwijl de rijders die al gestopt waren, zoals Norris en Russell, hun posities zagen verslechteren.

Na afloop van de race liet Norris weten dat hij het een gok vond van Verstappen en Red Bull om door te rijden zonder te stoppen. Volgens Norris had Red Bull met hun strategie vooral ‘geluk’ gehad, aangezien de rode vlag hen in staat stelde een pitstop te maken.

Opmerking teruggenomen

Dat had hem op heel veel kritiek komen te staan. Nu heeft Norris de uitspraken van toen genuanceerd en teruggenomen. Hij had op het FIA-gala in Rwanda veel lof voor de Nederlander.

“Ten eerste neem ik die opmerking terug, toen ik zei dat het allemaal geluk was en geen talent. Je weet hoe de media dingen veranderen. Wat hij dit jaar heeft gedaan, wat hij in Brazilië heeft gedaan, was natuurlijk ongelooflijk”, aldus Norris tegen Formule 1.