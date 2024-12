Het grote raadsel onthuld: de verbluffende lonen van toprijders in de Formule 1

Het seizoen 2024 in de Formule 1 zit erop. Hoog tijd om dus ook even terug te blikken. Zo weten we ondertussen ook welke rijders de grootverdieners zijn in de topklasse van het autorijden.

Het zal niemand verbazen dat Max Verstappen de rijder is binnen de Formule 1 die het meeste geld weet te verdienen op een seizoen. Hij heeft in 2024 maar liefst 71 miljoen euro weten binnen te rijven. Exuberante lonen Daarvan zijn er ongeveer 14 miljoen euro bonussen én een basisloon van liefst 57 miljoen euro. Dat becijferde Forbes alvast in zijn jaarlijkse lijst van hoeveel rijders precies verdienen. Volgens Forbes gaat het om een bedrag van om en bij de 75 miljoen dollar, omgerekend dus zo'n 71 miljoen euro. Lando Norris is op het lijstje van zes naar drie gestegen. Vorig jaar verdiende hij minder dan vijftien miljoen dollar per jaar, dit seizoen steeg dat door vele bonussen - ook door de tweede plaats in de WK-eindstand - naar zo'n 33 miljoen euro per jaar. Bijzondere top-10 Daarmee staat hij wel nog een eindje verwijderd van Lewis Hamilton, die als zevenvoudig wereldkampioen flink wat loon mag binnenscheppen en op 54 miljoen euro uitkomt. Alonso en Leclerc maken de top-5 compleet met lonen van zo'n 25 miljoen euro, ook Sergio Perez staat nog steeds in de top-10.