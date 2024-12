Het antwoord op een zeer belangrijke vraag: waarom zijn tweedehandswagens zo voordelig?

Steeds meer mensen kopen dezer dagen een tweedehandsauto. En dat heeft wel degelijk zijn redenen, want het is veel voordeliger om een dergelijke wagen aan te schaffen. Maar hoe komt het dat de verschillen zo groot zijn geworden?

In 2023 werden er méér tweedehandswagens aangekocht door de mensen dan nieuwe wagens. In ons land werden 693.000 tweedehandswagens verkocht, tegenover amper 481.000 nieuwe auto’s. Toch wel een opvallend gegeven.

Dynamisch jaar

“In een over het algemeen dynamisch jaar voor de markt voor gebruikte auto’s laat november 2024 zeker een lichte daling van 5% in registraties zien”, legt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio, uit bij l'Echo.

“Maar ondanks deze eenmalige daling blijft het cumulatieve cijfer over elf maanden solide, met een stijging van +5,4% (672.625 eenheden), of ongeveer 34.675 eenheden meer dan in 2023 in dezelfde periode, en 80.906 meer voertuigen dan twee jaar geleden (dat wil zeggen + 13,67% tussen 2022 en 2024)".

Gebruikte wagens goedkoper

De redenen? Het zou onder meer gaan over onzekerheden met betrekking tot mogelijke nieuwe wetgeving door de nieuwe regeringen die er zijn of zitten aan te komen. Ook dalende prijzen, de professionele markt en gedaalde verzekeringsprijzen spelen zeker mee.

Een tweedehandswagen zou zo'n veertig procent minder gaan kosten op twee jaar. "Bovendien zijn goedkope nieuwe auto's zeldzaam geworden. Het instapsegment is verdwenen, als je geen 12.000 euro kunt neertellen, moet je uitwijken naar een gebruikte auto."