Grote Prijs van Rwanda op komst? President Kagame mengt zich in de debatten en komt met duidelijke uitspraak

Rwanda heeft grootse plannen voor de toekomst. Het land heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een plek op de Formule 1-kalender en hoopt een permanent Formule 1-circuit te bouwen. Dat bleek op het feestje van de FIA in het Afrikaanse land.

F1-CEO Stefano Domenicali had al aangegeven dat Rwanda serieuze plannen heeft om een Grote Prijs Formule 1 te gaan organiseren.

Grote Prijs van Rwanda op komst?

Met deze plannen wil Rwanda niet alleen de Formule 1 naar het land halen, maar ook de ontwikkeling van autosport in Afrika verder stimuleren. Het idee van een permanent circuit in Rwanda is alvast goed ontvangen door de autosportwereld.

Het is al van Zuid-Afrika 1993 geleden dat er nog eens een Grote Prijs werd gehouden op Afrikaans grondgebied. Volgens president Paul Kagame wordt de kandidatuur heel serieus genomen.

Onderhandelingen volop bezig

"Ik kan jullie verzekeren dat we dit serieus aanpakken. De onderhandelingen gaan de goeie richting uit", was Kagame duidelijk volgens Sporza in de nasleep van het FIA-gala deze week in het Afrikaanse land.

Er is echter ook de nodige kritiek op het plan, omdat het regime van Kagame in Rwanda onder vuur ligt. Hier en daar wordt gesproken van 'sportwashing'. De komende maanden of jaren zal moeten blijken of Rwanda een Grote Prijs zal mogen organiseren. Ook Zuid-Afrika is kandidaat om opnieuw te hosten.