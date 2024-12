Een noodlottige vergissing: diesel in plaats van benzine bij Q8-tankstation

Opmerkelijk verhaal in Grobbendonk. Daar zou een maand geleden diesel zijn getankt door een tiental mensen die nochtans dachten benzine te tanken in een Q8-tankstation. De gevolgen zijn niet klein en een oplossing is er nog niet.

De feiten dateren al van 8 november, toen verschillende mensen gingen tanken aan het Q8-tankstation in Grobbendonk. Ze dachten dat ze benzine tankten, maar dat was dus eigenlijk diesel. Het begin van een lijdensweg in een complex dossier.

Diesel uit een benzinepomp

Zo is er het verhaal van Kathy Van de Gaer, die door het voorval een nieuwe motor nodig zal hebben voor haar wagen. Daardoor heeft ze sinds 8 november al geen auto meer, want de kosten zijn te hoog.

"Er is een kleine hoeveelheid diesel in de benzinepomp terechtgekomen”, zegt woordvoerster Katia Van Bouwel van Q8 in Het Laatste Nieuws. "Waar de fout of de vergissing dan precies zat bij de leverancier van de brandstof, is niet duidelijk."

Experten volop bezig met de zaak

"Is er bij de levering zelf een fout gebeurd, of was er al op voorhand iets mis met de benzine? “Dat wordt bij de leverancier intern onderzocht”, aldus Van Bouwel.

Het zou over een complexe situatie gaan, waarbij er vanuit verschillende hoeken experten zijn aangesteld. Daarna zal moeten blijken wie de verantwoordelijkheid zal moeten dragen. Bij Q8 zullen alle herstellingswerken worden gedekt als die gelinkt kunnen worden aan de foute lozing.