De terugkeer van Ricciardo naar de Formule 1? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

Na zijn ontslag bij Red Bull was de toekomst van Daniel Ricciardo het gespreksonderwerp binnen het kennerswereldje. Veel fans hoopten op een spectaculaire terugkeer van de Australiër naar de Formule 1. Die lijkt er niet meer te gaan komen.

Hoewel Ricciardo vaak genoemd wordt in verband met nieuwe kansen, is er ook de mogelijkheid dat hij kiest voor pensioen. Na een lange en succesvolle carrière in de autosport zou hij kunnen besluiten om het racestuur definitief neer te leggen.

Lawson als vervanger

Het besluit van Red Bull om Ricciardo te vervangen door Liam Lawson werd niet overal even positief ontvangen. Sommige zijn van mening dat het team zijn exit beter had kunnen managen, wellicht met een waardig afscheid tijdens een raceweekend.

Ondanks de vele geruchten en mogelijkheden blijft de toekomst van Daniel Ricciardo voorlopig onduidelijk. Deze week waren er geruchten over een mogelijke terugkeer in de Formule 1, meer bepaald bij nieuwe renstal Cadillac.

Ricciardo is er klaar mee

Ricciardo zelf lijkt daar echter geen zin in te hebben. Een fan kwam de Australiër polsen naar een mogelijke terugkeer in 2026 naar de Formule 1.

"Neen, ik ben klaar", was het duidelijke antwoord van Ricciardo zelf. Hij lijkt dus komaf te willen maken met een mogelijke terugkeer naar de hoogste raceklasse. Sowieso heeft hij voor volgend seizoen geen zitje.