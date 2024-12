Bijzonder bizar ongeval met ree komt Belgische automobilist duur te staan

Een toch wel bizar ongeval in Westouter. Daar botste een automobilist onder meer met een ree en enkele bomen. Als klap op de vuurpijl is hij ook nog eens zijn rijbewijs kwijt, zo klinkt het ondertussen.

Langs de Poperingestraat in Westouter is op vrijdagavond een zeer bizar ongeval gebeurd. Een 31-jarige man kwam daar in aanraking met een ree. Het was een heel bijzonder ongeval dat we niet al te veel zien.

Ree en twee bomen geraakt

Aan het Watergat in Westouter was het omstreeks half twaalf 's avonds op vrijdagnacht dat de automobilist zijn botsing deed. Hoe het met de ree is, is niet geweten.

Enkele andere dingen zijn wel geweten. Zo is de automobilist wel degelijk ongedeerd, maar helemaal ongeschonden zal hij er niet vanaf komen. De 31-jarige man uit Heuvelland heeft namelijk ook nog twee bomen weten te beschadigen.

Rijbewijs kwijt

Zijn wagen is op die manier helemaal perte totale. De politie kwam ter plaatse en moest vaststellen dat de man bovendien ook nog eens onder invloed van alcohol was.

“Onze patrouille stelde vast dat de automobilist ongedeerd was, maar wel gedronken had”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper, tegen Het Laatste Nieuws. “Om die reden werd zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.” De Heuvellander zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.