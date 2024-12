Analisten laten zich uit over Sergio Perez en mogelijke opvolger: "Dat wil Red Bull"

Sergio Pérez blijft volhouden dat hij volgend seizoen deel uitmaakt van het Red Bull Racing-team in de Formule 1. Ondanks speculaties over zijn toekomst en toenemende druk vanuit het team, wijst de Mexicaanse coureur op zijn contract als bewijs dat hij volgend seizoen in de RB20 zal zitten.

"Er is niets veranderd. Ik heb een contract om volgend jaar voor Red Bull te rijden", benadrukt Pérez. “Ik wil het maximale eruit halen voor het team en laten zien dat we het samen kunnen. Ze hebben mijn contract niet voor niets verlengd.”

Opvolger Perez?

Toch zijn er de nodige geruchten over zijn toekomst bij het team. Hier en daar wordt al een vervanger naar voren geschoven. "De kans dat Perez nog in de Red Bull zit? Twee procent of zo", aldus Sam Dejonghe in The Paddock.

"Een heel klein percentage in ieder geval. Een zeer kleine kans", pikte Jos Claes ook meteen in. "Maar het team moet ook een zeer valabel alternatief hebben en daar zeer hard van overtuigd zijn."

WK Constructeurs

"Ik denk dat er geen nieuws is, zolang er geen nieuws is. Ze zijn al maanden aan het denken over het scenario voor volgend seizoen. Hun mening kan heel snel veranderen."

"Ze zijn niet naar iemand die kan rijden zoals Max Verstappen, want dat bestaat toch niet. Ze willen iemand die op langere termijn een goede aanvulling is als tweede rijder om ook opnieuw wereldkampioen te worden bij de constructeurs."