Analist duidelijk over incident met Verstappen: "Zou hij niet doen voor wereldtitel binnen is"

Max Verstappen raakte in de Grote Prijs van Abu Dhabi nooit helemaal vooraan in de race. Eigenlijk was zijn race in de eerste bochten al zo goed als gereden. Achteraf was er wel heel wat te doen over de zaak.

Verstappen mocht pas op de derde startrij vertrekken, maar kwam wel met een héél goede start. En dus kwam hij meteen voorin postvatten, al liep het in zijn inhaalrace meteen vrij hard mis. Nu anders dan voor hij wereldkampioen was? Hij botste tegen Oscar Piastri, waardoor beide rijders meteen heel wat plekken verloren. Verstappen zelf kreeg bovendien ook een straf van liefst tien seconden voor de aanrijding en daar was de Nederlander het niet mee eens. Ook de analisten hadden wel wat te zeggen over de zaak. "Voor Max Verstappen wereldkampioen was, zou dit incident volgens mij niet gebeurd zijn", aldus Jos Claes in zijn analyse bij The Paddock. Geen onnodige risico's "Verstappen heeft de laatste jaren getoond dat hij weet hoe je wereldkampioen wordt. Onnodige risico's nemen horen daar niet bij", is de analist heel erg duidelijk over wat het verschil is met een paar weken geleden. Sam Dejonghe pikte in: "Het was een beetje een gedeelde verantwoordelijkheid, want Piastri heeft het gat ook opengezet en zo de boel een klein beetje uitgelokt." Naar volgend seizoen toe staat alles sowieso al op scherp, zoveel is duidelijk.