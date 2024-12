Vlaamse regering investeert fors in Volvo Gent voor een wel heel bijzondere auto

Volvo Car in de Gentse haven ontvangt 3 miljoen euro steun van de Vlaamse regering om verder te investeren in de elektrificatie van zijn fabriek. De beslissing werd vrijdag genomen tijdens de ministerraad.

De fabriek in Gent biedt werk aan meer dan 7000 mensen. Als eerste Europese vestiging mag de Gentse fabriek de Volvo EX30 produceren. Deze compacte, volledig elektrische SUV is kleiner en goedkoper dan de populaire EC40.

De productie van de EX30 start in het tweede kwartaal van 2025. Het voertuig wordt gebouwd op een nieuw platform, waarvoor Volvo 212 miljoen euro investeert. Met de Vlaamse steun kan de fabriek deze grote transformatie realiseren.

Naast de productielijn trekt Volvo bijna 24 miljoen euro uit om het personeel op te leiden. De medewerkers leren de specifieke vaardigheden die nodig zijn om het nieuwe model efficiënt en volgens de hoogste kwaliteitseisen te bouwen.

Car of the Year

De EX30 heeft intussen al indruk gemaakt. Het model is een van de zeven finalisten van de prestigieuze Europese ‘Car of the Year’-verkiezing.

Met deze financiële steun wil Vlaanderen niet alleen de werkgelegenheid in Gent versterken, maar ook bijdragen aan de groene transitie in de automobielsector. De keuze voor de EX30 als productiemodel zet Volvo Gent alvast op de kaart.