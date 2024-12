Veel hoop voor Sauber: Audi wil nieuw succes inleiden

Het Formule 1-seizoen 2024 was een rampjaar voor Sauber. Met slechts vier punten uit 24 races had het team weinig reden om te juichen. Toch is er hoop dat met Audi verdergaat.

Door de slechte resultaten van Sauber heeft Audi zijn plannen aangepast. De verwachtingen voor 2025 zijn gematigd, met de focus op een succesvol debuut in 2026. Om dit te bereiken, heeft Audi besloten sneller volledige controle over Sauber te nemen en extra te investeren in personeel en technologie.

Hoewel 2024 teleurstellend was, waren er ook positieve signalen. Een nieuwe update tijdens de race in Las Vegas leverde een flinke prestatieverbetering op. Dit geeft hoop dat Sauber in 2025 competitiever kan worden, zeker met de extra windtunneltijd die het team als laatste in het klassement krijgt.

Audi krijgt extra financiële steun van de Qatarese investeringsautoriteit, die een minderheidsbelang in het team heeft genomen. Dit geld wordt gebruikt om de fabriek in Zwitserland en de motorontwikkeling in Duitsland te verbeteren. Audi benadrukt dat deze investering niet voortkomt uit financiële problemen, maar een bewuste keuze is om sterker te worden.

Om het team sterker te maken, heeft Audi ervaren mensen aangesteld. Mattia Binotto, voormalig teambaas van Ferrari, leidt de technische ontwikkeling. Vanaf 2025 wordt Jonathan Wheatley, afkomstig van Red Bull Racing, teambaas.

Hoewel 2024 een dieptepunt was, kijkt Audi vooruit. Het doel is dan ook duidelijk om 2026 mee te doen om de prijzen.