Te bizar voor woorden? De gelijkenissen tussen laatste race Hamilton bij McLaren en Mercedes zijn angstaanjagend

Lewis Hamilton trekt deze winter van Mercedes naar Ferrari, waar hij in 2025 in een Formule 1-zitje zal zitten. En dus was de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn officieel afscheid van de renstal. Sommige dingen kan je niet beschrijven ...

Lewis Hamilton kon geen echte stempel drukken op zijn laatste race in de Mercedes, al reed hij zeker geen slechte race. De Brit werd uiteindelijk vierde, na Norris, Sainz en Leclerc.

Op die manier won de Brit Lando Norris in een McLaren, voor een Spanjaard in een Ferrari én was er een dubbel podium voor de Italiaanse renstal.

Heel veel gelijkenissen

Wereldkampioen Max Verstappen crashte al in de eerste bocht, maar kon nog zesde worden. En Sergio Perez finishte niet. Niet meteen iets bijzonder zou je denken? Wel als we naar de laatste race gaan van Hamilton bij McLaren.

Dat was in 2012 alweer. In de Grote Prijs van Brazilië werd toen het wereldkampioenschap neergelegd. Die race werd gewonnen door Jenson Button, een Brit, in een auto van ... McLaren.

Nummer twee werd Fernando Alonso, een Spanjaard in een Ferrari. En Felipe Massa zorgde voor een tweede Ferrari op het podium. Wereldkampioen Vettel ging er in de eerste bocht uit, maar werd uiteindelijk nog zesde. En Sergio Perez ging er na een botsing in de eerste ronde uit. Toevallig of niet?