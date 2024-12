Steden negeren het: waarom kleine gemeentes de elektrische auto premie massaal omarmen

In Vlaanderen hebben de afgelopen maanden 17.405 Vlamingen een premie aangevraagd voor de aankoop van een elektrische auto. De interesse was groot, met vooral opvallende aanvragen uit sommige gemeenten.

De premie voor elektrische voertuigen heeft vooral de interesse gewekt in Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In gemeenten zoals Herk-de-Stad, Melle en Linkebeek werden volgens Het Nieuwsblad de meeste aanvragen ingediend, met gemiddeld 4 tot 5 aanvragen per 1000 inwoners.

De uitschieter was Herstappe, een piepkleine gemeente, waar één van de 76 inwoners een aanvraag deed. Aan de andere kant van het spectrum lieten steden zoals Antwerpen en enkele gemeenten in West-Vlaanderen weinig interesse zien.

Steden negeren het

In grotere steden, zoals Antwerpen, lijkt de premie minder impact te hebben. Dit heeft te maken met de grote stedelijke context: hoe dichter de bebouwing, hoe minder ruimte voor auto's en parkeerplaatsen.

West-Vlaanderen vertoont opmerkelijke verschillen met Limburg, vooral wat betreft de aanvaarding van de premie. In de Westhoek blijven de aanvragen laag. De oorzaak ligt deels in de regionale verschillen in mobiliteit en het gebruik van de auto. Limburg, dat sterk geassocieerd wordt met de promotie van elektrische voertuigen, scoort aanzienlijk beter in de aanvragen.

De premie is niet zonder kritiek gebleven. De Raad van State stelde dat het "first come, first served"-principe niet ideaal was, en er was kritiek op het feit dat de premie vooral de middenklasse begunstigde.